Een groep bewoners van de Pontsteiger zou al sinds de oplevering van het gebouw in september 2018 last te hebben van geluidsoverlast. Volgens Cobouw loopt er nu een onderzoek dat moet laten zien of er bouwfouten zijn gemaakt.

Bewoners van de luxe woontoren zouden last hebben van telefoongesprekken van buren, deuren die open- en dichtgaan, radio, tv, voetstappen, doortrekkende wc's en stofzuigers. Dit zou de nachtrust van bewoners niet ten goede komen. "Soms ga ik bij een vriend slapen om tot rust te komen", citeert Cobouw een bewoner.

"Als er aangebeld wordt bij mijn buren, hoor ik dat. Als de telefoon gaat ook. Als ze beneden de radio aanzetten, hoor ik mijn tv niet meer", beschrijft een andere bewoner de situatie. Na aandringen van enkele bewoners is inmiddels akoestisch onderzoek gedaan. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet bekend.

Architectenbureau Arons en Gelauff, de ontwerpers van het gebouw, laat in een reactie weten dat het niets weet van de geluidsproblemen in de Pontsteiger. "Dit is het eerste geluid dat ik hierover hoor, om het maar even flauw te zeggen", zegt architect Floor Arons tegen Cobouw. Hij zegt verder dat geluidsoverlast verschillende oorzaken kan hebben. "Bijvoorbeeld verkeerd gelegde vloeren. het hoeft niet aan het gebouw te liggen."