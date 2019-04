Binnenland Tientallen scooterrijders verstoren openbare orde in Amsterdam Groepjes scooterrijders hebben zaterdag in Amsterdam de orde verstoord. Rond 15.00 uur verzamelden zich zo'n vijftig scooterrijders op het Mercatorplein in Amsterdam-West. Vervolgens deelden ze zich op in kleinere groepen en misdroegen zich op allerlei manieren in zowel West als het centrum.