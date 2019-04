Een avondwinkel aan de Marathonweg in Oud-Zuid is in de nacht van zondag op maandag overvallen. De twee overvallers kwamen iets voor 1.30 uur de winkel binnen en hadden vuurwapens bij zich.

De eigenaar van avondwinkel Super Marathon was op dat moment als enige in de winkel aanwezig. Vermoedelijk is hij vervolgens door de overvallers met de achterkant van een vuurwapen op zijn hoofd geslagen.

De twee verdachten zouden zo'n 400 tot 500 euro hebben buitgemaakt, alvorens ze in een gereed staande taxi zouden zijn gestapt. De politie heeft vervolgens naar deze auto gezocht, maar zonder resultaat.

Het slachtoffer is door ambulancepersoneel ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen.