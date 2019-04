Hoewel de Noord/Zuidlijn nog geen jaar oud is, blijken er nu al problemen te ontstaan met het onderhoud van onderdelen van het brandveiligheidssysteem. Een rookgordijn, dat bij brand in station Vijzelgracht naar beneden komt, zit al twee maanden vast en kan vanwege de grote hoogte niet worden bereikt.

In de stations en de tunnel van de Noord/Zuidlijn zijn diverse veiligheidssystemen gebouwd die in werking treden als er bijvoorbeeld brand ontstaat.

In de stations hangen zogeheten rookschermen, die het station in zones kunnen verdelen. Bij brand komen die schermen naar beneden en houden dan gedurende een bepaalde tijd (afhankelijk van de intensiteit van de brand) rook tegen.

Een van die rookschermen is begin februari tijdens een periodieke test in station Vijzelgracht vast komen te zitten in uitgerolde toestand. Tijdens het oprollen is het dubbel komen te zitten, waardoor het nu vast zit en niet meer werkt. Volgens het GVB gaat het om een 'secundair rookscherm' dat als backup of achtervang dient als een van de 'primaire' rookschermen het begeeft.

Reparatie zonder metro stil te leggen blijkt lastig

Hoewel de vervoerder direct van de storing op de hoogte was, blijkt het niet gemakkelijk om het defecte rookscherm te bereiken. Het kapotte scherm hangt op dertig meter hoogte boven het spoor van het station.

Al twee maanden onderzoekt de gemeente samen met het GVB hoe het scherm kan worden gerepareerd, zonder dat de metro moet worden stilgelegd. "Dit maakt het een uitdagende reparatieklus", aldus een woordvoerder van het GVB.

Vijzelgracht tijdelijk geen 'safe haven'

Zowel de vervoerder als verantwoordelijk wethouder Dijksma benadrukken dat de veiligheid van reizigers niet in het geding is. Om de veiligheid te kunnen blijven garanderen zijn er "extra maatregelen" getroffen.

De voornaamste maatregel is dat station Vijzelgracht zolang het scherm niet werkt, niet als 'safe haven' mag dienen. Dat houdt in dat een metro bij calamiteiten niet kan stoppen bij Vijzelgracht, maar door moet rijden naar een volgend station.

Het GVB onderzoekt inmiddels of de problemen zich ook op andere stations kunnen voordoen.