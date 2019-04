In Noord is vannacht een woning overvallen aan de Laanweg. De aanwezigen wisten via het balkon te vluchten, maar een van hen kwam daarbij ten val. De man is zwaargewond en niet meer aanspreekbaar naar het ziekenhuis gebracht.

Rond 03.45 uur vannacht was een groep mensen aanwezig in een woning op de tweede verdieping aan de Laanweg. Omwonenden vertellen dat ze plots wakker werden van veel lawaai. Een aantal mogelijk gewapende mannen probeerde de woning binnen te dringen.

Een aantal aanwezigen vluchtte naar het balkon, en één van hen viel naar beneden. Hij kwam op zijn hoofd terecht en was niet meer aanspreekbaar. De hulpdiensten en politie waren snel ter plaatse en de man is naar het ziekenhuis gebracht.

De mogelijk gewapende belagers zijn er rennend vandoor gegaan. De recherche heeft de zaak op dit moment in onderzoek en is op zoek naar getuigen die de verdachten voor- of achteraf in de buurt hebben gezien.