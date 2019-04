Binnenland Rapper krijgt achttien jaar cel voor liquidatie bij flat in Amsterdam De 26-jarige Jason L., ook bekend als rapper Djaga Djaga, is in hoger beroep veroordeeld tot achttien jaar cel voor betrokkenheid bij de liquidatie van Abderrahim 'Appie' Belhadj in mei 2016, heeft het gerechtshof in Amsterdam dinsdagmiddag bepaald.