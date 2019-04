De politie heeft woensdag twee mannen aangehouden in een onderzoek naar de handel van verdovende middelen in een circuit van criminele Albanezen. Er is een grote hoeveelheid geldbedragen en dure sieraden aangetroffen tijdens huiszoekingen.

Er zijn woensdag invallen gedaan in vijf woningen, meldt de politie. Dit gebeurde onder andere in de Zeeheldenbuurt en in Buitenveldert.

Twee mannen uit Albanië van 32 en 33 jaar zijn aangehouden. Zij hielden zich vermoedelijk bezig met handel in harddrugs en waren een drugslijn aan het opzetten.

De mannen werden aangehouden in dezelfde woning. In dit pand werd 40.000 euro aangetroffen, dat verstopt zat in fotolijstjes en bloempotten. Verder werden er enkele dure horloges, sieraden en een Audi in beslag genomen.

In een andere woning werden verpakkingsproducten voor drugs aangetroffen. Daar werd vermoedelijk drugs versneden.

De invallen werden gedaan in dure, veelal onderverhuurde huurwoningen. De politie roept op alert te zijn bij onraad.