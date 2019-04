Actiegroep Mokum Reclaimed gaat niet langer proberen via de rechter af te dwingen om een jaar lang alle parken in de stad te claimen. De actiegroep schrijft in een persbericht dat ze zich neerlegt bij een uitspraak van de rechter.

De groep had een jaar lang aan vergunningen aangevraagd bij de gemeente om op pleinen en in parken in de stad kleine evenementen te organiseren om de parken te beleven. Zo werden er bijvoorbeeld wandelingen met een gids georganiseerd. Hiervoor wilde Mokum Reclaimed tijdens ieder weekend van het festivalseizoen een vergunning krijgen. Op die manier zouden grotere evenementen, zoals dancefestivals, worden geblokkeerd.

De gemeente liet eind januari al weten geen vergunning te verlenen voor de belevingsevenementen omdat ze te klein waren voor een vergunning. De plannen van de actiegroep vielen gewoon binnen de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Dit liet het stadsbestuur ook in een brief weten aan de actiegroep.

Mokum Reclaimed was het hier niet mee eens. Volgens de actiegroep was er via rechtswege een vergunning afgegeven. Dit gebeurt als de gemeente te lang doet over een vergunningaanvraag en geen formele beslissing neemt. Een gang naar de rechter mocht ook niet baten. Het beroep van Mokum Reclaimed werd niet ontvankelijk verklaard.

Actiegroep legt zich nu neer bij uitspraak

Nu laat de groep dus weten zich neer te leggen bij de uitspraak van de rechter. "Het doel van Mokum Reclaimed is om het commercieel gebruik van de openbare ruimte in de stad, zoals parken en pleinen, terug te dringen. De informele actiegroep betreurt dat deze missie niet is geslaagd, maar stelt ook vast dat zij is niet op aarde is om te procederen", aldus Erik Bouwer van de actiegroep.

"In plaats van slepende procedures wil Mokum Reclaimed graag de aandacht blijven vestigen op het beleid van gemeente Amsterdam rondom de openbare ruimte en evenementen. Mokum Reclaimed wil niet met nieuwe juridische stappen het rechterlijke apparaat nog verder belasten."

Bouwer stelt dat Mokum Reclaimed niet met lege handen staat. "Het festivalbeleid is onder de aandacht gebracht en Mokum Reclaimed heeft een stem gegeven aan mensen die hun park dagenlang moeten missen, omdat er een festival wordt op- of afgebouwd. Steeds meer medestanders wijzen er op hoe gemeente Amsterdam de eigen regels negeert of overtreedt."