My Red Light blijft voorlopig open. Aan het einde van dit jaar wordt een definitief besluit genomen over de toekomst van het zogeheten gemeentebordeel.

In de tussentijd wordt gekeken of er nog "realistische maatschappelijke doelstellingen" te formuleren zijn voor de stichting.

In januari kwam voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel Corinne Dettmeijer met een kritisch rapport over My Red Light, dat in mei 2017 de deuren opende. Het bordeel, gefaciliteerd door de gemeente maar gerund door sekswerkers zelf, zou een belangrijke bijdrage moeten leveren om de seksbranche op te schonen, maar daar is tot dusver weinig van terecht gekomen.

Dettmeijer concludeerde dan ook dat wat haar betreft Amsterdam nooit aan het project had moeten beginnen. Maar omdat de stad dat wel heeft gedaan, en verwachtingen heeft gewekt bij de betrokken sekswerkers, pleitte ze ervoor om er mee door te gaan en desnoods als gemeente de gehele regie naar zich toe trekken.

Halsema: Intentie om verder te gaan, is er nog

Burgemeester Halsema vond dat een stap te ver gaan, maar wilde ook verder met My Red Light. Donderdag schrijft ze aan de gemeenteraad dat die intentie er nog steeds is, maar dat er meer tijd nodig is om realistische maatschappelijke doelstellingen te formuleren en om te onderzoeken of My Red Light zelf in staat is om die te realiseren.

Intussen is er een nieuw bestuur gevonden, dat in april begint, en ook is de raad van toezicht versterkt zodat My Red Light de komende tijd veilig en verantwoord gerund kan worden.