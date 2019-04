Dierentuin ARTIS in Amsterdam heeft vanaf donderdag een rookverbod ingesteld. De dierentuin had het plan al langer en maakte donderdag bekend dat het verbod officieel van kracht is.

ARTIS neemt de maatregel naar eigen zeggen uit liefde voor de natuur. "Bij de zorg voor natuur en milieu hoort de zorg voor schone grond, schoon water en ook schone lucht", schrijft de dierentuin op haar website.

Daarnaast vindt ARTIS dat kinderen en dieren in een rookvrije omgeving moeten kunnen spelen en opgroeien. Ook verwijt het de tabaksindustrie de medeverantwoordelijkheid voor de wereldwijde ontbossing. "Daarom is er vanaf vandaag schone lucht voor iedereen. ARTIS is rookvrij."

Tot vandaag was er in ARTIS sprake van een gedoogbeleid. Daar was eerder al veel verbazing over. Wethouder Marjolein Moorman liet eerder al weten alleen nog een subsidie aan ARTIS te willen verstrekken als de dierentuin een rookvrije omgeving zou bieden.