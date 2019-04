Een man die verdacht wordt van vijftien keer bagagediefstal in verschillende hotels en horecagelegenheden in de binnenstad van Amsterdam, is donderdagochtend aangehouden door de politie.

De man was al maanden actief bezig met het plegen van diefstallen, laat politie Amsterdam Centrum-Burgwallen weten. Ondanks de zoektocht, bleef de verdachte uit handen van de politie.

Donderdag sloeg de man toe bij het Victoria Hotel, waar op dat moment agenten ter plaatse waren. De verdachte werd op heterdaad betrapt toen hij een tas probeerde te stelen.

In de tas zat een dure fotocamera en een smartphone ter waarde van 400 euro. De tas is teruggeven aan het slachtoffer. De verdachte is aangehouden door de politie.