Een huurauto, een zogenaamde 'SnappCar', die geparkeerd stond aan de Lodewijk van Deysselstraat in Geuzenveld is in de nacht van dinsdag op woensdag in brand gevlogen.

Dit gebeurde rond 00.30 uur. Door de brand is de SnappCar total loss geraakt.

Hoewel het voertuig tussen twee andere auto's geparkeerd stond, sloegen de vlammen niet over.

Het is onduidelijk wat de toedracht is van het in brand vliegen. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan.