De gemeente wil zicht krijgen op hoe omwonenden een 24-uursopvang ervaren en of ze meer of minder overlast hebben. Daarvoor gaat de gemeente een jaarlijks onderzoek uitvoeren in buurten waar zo'n opvang is gevestigd.

Op dit moment heeft de gemeente zeven locaties op het oog voor zo'n opvang voor in totaal 500 uitgeprocedeerde asielzoekers. Elke locatie moet plek bieden voor 50 tot 80 personen.

In sommige buurten is veel protest ontstaan. Zo is er in Buitenveldert een actiecomité opgericht omdat er een opvang in de oude brandweerkazerne is gepland.

De wethouder belooft zogenoemde draagvlakmetingen te gaan uitvoeren. Zo wil de gemeente weten hoe de voorziening door de buurt wordt ervaren. Het eerste onderzoek zal nog voor de opening van een locatie plaatsvinden om te kijken hoe de wijk er op dat moment voorstaat. De meting wordt jaarlijks herhaald. Op die manier kan de gemeente de cijfers elk jaar vergelijken.

In dit onderzoek zullen buurtbewoners onder meer worden bevraagd over wat ze van de opvang vinden en of ze overlast ervaren. Ook de jaarlijkse cijfers over criminaliteit en gevoelens van onveiligheid bij buurtbewoners worden meegenomen.