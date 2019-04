De man die vastzit voor de steekpartij op de Albert Cuypmarkt vorige maand, blijft nog drie maanden langer vastzitten. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag en zware mishandeling.

De advocaat van de twee slachtoffers, allebei meubelmakers, stelde eerder dat de verdachte is geradicaliseerd. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde eerder dat die signalen ook daar zijn binnengekomen. De man wordt op dit moment niet verdacht van een daad met terroristisch motief.

Uit onderzoek van de politie kwamen ook geen aanwijzingen voor radicalisering naar voren. Het OM zegt dat het onderzoek nog verder gaat.

De advocaat van de verdachte zei in een eerdere reactie dat er in het dossier geen enkel aanknopingspunt te vinden is dat wijst op radicalisering van zijn cliënt. "De politie heeft mijn cliënt hierover uitgebreid bevraagd. Er zijn veel vragen gesteld over dat motief en het is heel duidelijk dat dat niet het geval is."

Voor de steekpartij zou er ruzie zijn geweest tussen de verdachte en de twee meubelmakers over de plek op de markt waar ze zouden kunnen staan. De meubelmakers zouden met de andere winkelier, een waterpijpverkoper, al langer op gespannen voet leven.