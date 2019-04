Vijftig uitgeprocedeerde asielzoekers hebben sinds maandag weer geen onderdak. Nu de winteropvanglocaties in de stad weer gesloten zijn, kan deze groep daar niet meer terecht.

In de nacht van maandag op dinsdag konden de ongedocumenteerden in de Dominicuskerk in het centrum terecht. De winteropvanglocaties zijn ieder jaar gedurende de wintermaanden open voor de daklozen in de stad. Ook de ongedocumenteerden kunnen daar de nacht doorbrengen. Maar op 1 april sluiten de winteropvanglocaties.

Voor ongedocumenteerden in de stad zijn al wel de eerste 24-uursopvanglocaties aangewezen. Maar deze gaan 1 juli pas open. Een woordvoerder van wethouder van Sociale Zaken, Rutger Groot Wassink, laat weten dat er de komende maanden inderdaad geen opvang is voor deze groep. Ze zouden terecht kunnen in de bestaande bed-bad-broodvoorzieningen in de stad, maar die drie locaties zitten op dit moment vol.

Vorig jaar werd er na de sluiting van de winteropvang een tijdelijke opvanglocatie voor ongedocumenteerden ingericht in het gebouw aan de Havenstraat. Die bleef open totdat de Britisch School in het pand zou komen, eind vorig jaar. Maar die locatie aan de Havenstraat is nu dus niet meer beschikbaar.

De kerk bood alleen onderdak voor een nacht. Het is nog niet bekend of er nog een tijdelijke opvanglocatie komt om de tijd tot 1 juli te overbruggen.