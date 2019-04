De pinautomaat op het Lambertus Zijlplein in Geuzenveld komt weer terug op de plek waar hij zat. De automaat raakte begin februari zwaar beschadigd bij een plofkraak. De pinautomaten op het Surinameplein en Cornelis Schuytstraat, die ook doelwit waren van plofkraken, keren niet terug.

De plofkraak vond plaats op 2 februari. Omwonenden hoorden een knal en zagen vervolgens een grote ravage op de plek waar even daarvoor nog een pinautomaat van ABN AMRO zat. In oktober 2018 was de pinautomaat ook al doelwit van een plofkraak. Dat bleef alleen bij een poging, want de zware explosieven kwamen niet tot ontploffing.

Een woordvoerder van ABN AMRO laat weten dat de pinautomaat weer terugkeert. "Als zoiets gebeurt, ga je kijken naar hoe vaak een machine gebruikt wordt. Wat is de toekomst van de automaat? En je kijkt naar de wens van de bewoners."

Vorige week was er een bewonersavond in de buurt en daar kwam de plofkraak ook ter sprake. Op de vraag of de automaat terug moest komen, gingen alle handen de lucht in. "Het was unaniem, dus we gaan er nu mee aan de slag", vertelt de woordvoerder.

Pinautomaat op Cornelis Schuytstraat keert niet terug

De pinautomaten in de Cornelis Schuytstraat, in februari 2019, en op het Surinameplein, in december 2018, raakten eveneens ernstig beschadigd bij een plofkraak. Deze komen niet meer terug, zegt de woordvoerder. Eerder al werd bekend dat de getroffen pinautomaat op het Belgiëplein ook niet terug zou keren.

Wanneer er weer geld kan worden gepind bij de automaat aan het Lambertus Zijlplein, is nog niet duidelijk. Er moeten nu eerst onderdelen besteld worden.