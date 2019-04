Een persoon is voor controle naar het ziekenhuis overgebracht na een kleine brand die in de nacht van zondag op maandag plaatsvond aan de Peperstraat in Amsterdam. De brand was snel geblust.

De brand brak uit in een portiek van een woning. Hier is een hoeveelheid papier in brand gevlogen. Het is niet duidelijk of het om brandstichting gaat.

Omdat er veel rook vrij kwam, zijn de bewoners van het pand naar buiten gegaan.

Twee personen hadden rook ingeademd, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland weten. Een persoon is vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht.