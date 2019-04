De brandweer is zondagmiddag uitgerukt voor een brand in de zijwand van een binnenvaartschip aan de Amsterdamse Dijksgracht in het centrum.

De brandweerlieden werden iets na 15.00 uur gealarmeerd. Volgens de brandweer vaart het schip niet meer maar wordt het momenteel omgebouwd tot restaurant.

De brand ontstond tijdens laswerkzaamheden."Het ziet er naar uit dat isolatiemateriaal in brand is gevlogen", aldus een brandweerwoordvoerder. "Dat rookt behoorlijk. Het is bovendien lastig om bij de vuurhaard te komen." De brand is inmiddels onder controle.

Een van de aanwezigen op het schip deed een bluspoging. Hij wordt uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel.