De politie heeft zondagochtend rond 9.00 uur een man gearresteerd na het aantreffen van een gewonde vrouw in een woning in Amsterdam-Noord.

De hulpdiensten kwamen even na 9.00 ter plaatse in de straat Smederij. Op wat voor melding zij afkwamen, is niet bekend gemaakt.

De brandweer heeft vervolgens geholpen de vrouw uit het huis te krijgen. Een ambulance heeft haar met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De man die op dat moment in dezelfde woning aanwezig was, is door agenten aangehouden. Waar hij van wordt verdacht, is nog niet duidelijk. De politie onderzoekt de zaak.