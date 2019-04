In gebouwen in heel Amsterdam ging zaterdagavond om 20.30 uur het licht een uur uit uit ter gelegenheid van 'Earth Hour'. Op initiatief van het Wereld Natuur Fonds werd zo stil gestaan bij de toekomst van de aarde en klimaatverandering.

In de stad deden verschillende gebouwen aan de actie mee, zoals de A'DAM Toren, het Paleis op de Dam en de Magere Brug. Astronaut André Kuipers gaf het startschot in de A'DAM Toren. "Het is best indrukwekkend om met een druk op de knop het licht van een heel gebouw uit te zetten. Die aarde is alles wat we hebben. Op is op", zegt Kuipers tegen De Telegraaf.

Het uurtje duisternis wordt sinds 2007 wereldwijd georganiseerd.