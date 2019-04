De gemeente Amsterdam heeft geen sluitend overzicht van alle uitgegeven vergunningen voor bouwen en verhuren. Zo registreren en archiveren niet alle stadsdelen de vergunningen op dezelfde manier, blijkt zondag uit navraag van AT5 bij de gemeente.

Onder meer verhuurders die kamers aan drie of meer volwassenen verhuren, en woongroepen moeten een vergunning aanvragen. Om daarvoor in aanmerking te komen, moeten verhuurders onder meer geluidsisolatie aanbrengen en zorgen voor een gemeenschappelijke ruimte in de woning.

Volgens de gemeente ontstonden de problemen rondom het bijhouden van de vergunningen na het bundelen van het beleid van alle stadsdelen. Eerder werd met zeven aparte systemen gewerkt. Tegenwoordig nog maar met één."Helaas staan niet alle gegevens van de afgelopen jaren in het systeem", beaamt een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. "Er wordt momenteel hard gewerkt om die gegevens up-to-date te krijgen. Maar we kunnen dus niet alle gevraagde gegevens verstrekken."

De informatie rondom vergunningen moet ook worden gepubliceerd op de website van de gemeente onder de noemer 'bekendmakingen en kennisgevingen'. Daar ontdekte AT5 dat de gepubliceerde gegevens niet sluitend zijn.

'Ook vergunningen voor verbouwingen zijn onvindbaar'

Zo blijkt ook een overzicht van de vergunningen voor het onttrekken, samenvoegen, vormen en omzetten van woonruimte, die voor een verbouwing nodig zijn, te ontbreken in de systemen van de gemeente.

Dit terwijl de laatste jaren steeds meer verbouwingen plaatsvinden aan bestaande Amsterdamse panden. Van uitbouw in binnentuinen tot het bijbouwen van extra verdiepingen, kelders en balkons en van een woning twee woningen maken.

'Overzicht van bouwvergunningen komt niet op korte termijn'

De kans dat er op korte termijn wel een overzicht van is van bouwvergunningen, is bovendien klein. De gemeente geeft momenteel namelijk prioriteit aan het in beeld krijgen van de vergunningen van specifiek kamerverhuur. "Het gebruik van een woning kan namelijk weer terug wijzigen van gebruik voor kamerverhuur naar zelfstandig gebruik door een huishouden, zonder dat de woning hoeft te veranderen", stelt de woordvoerder.

De gemeente wil wel zo snel mogelijk weten hoe het zit met de spreiding van kamerverhuur in de stad. Er zou namelijk worden gewerkt aan nieuw beleid voor de hele stad. Wat dat beleid precies inhoudt, is niet bekend.