De krakers van de Augustinuskerk op de Nieuwendammerdijk spannen een kort geding aan tegen een op handen zijnde ontruiming. Deze week ontvingen ze een brief van het Openbaar Ministerie (OM) dat ze de kerk binnen acht weken moeten verlaten. Eigenaar van de kerk, vastgoedbeheerder Nedstede, wil dat er appartementen in komen.

"Sinds 2010 heeft geen een kraakpand gewonnen van het OM, maar daar willen wij graag geschiedenis in gaan schrijven", vertelt een van de krakers van de Augustinuskerk in Noord. Hij denkt grote kans te maken omdat volgens hem "de hele buurt" achter hen staat. "Een gevalletje van samen staan we sterk."

De krakers willen nog steeds graag in gesprek met de eigenaar, maar die zoekt inmiddels via Ad Hoc, volgens een van de krakers, naar mensen die antikraak in de kerk willen wonen. "Om zo waarschijnlijk ons te kunnen ontruimen, maar wij hebben zoiets van: wij zitten er al in, wij hebben het bewoonbaar gemaakt. Dus we vragen hem alsjeblieft om ons er in te laten zitten", aldus de kraker.

Omwonenden van de kerk zijn een petitie gestart, die op het moment van schrijven bijna vierhonderd keer is ondertekend. Zij hopen hiermee dat de kerk niet wordt ontruimd tot er een definitieve herbestemming is gerealiseerd. Een buurtbewoner zei na de kraakactie in februari tegen AT5: "Ik ben er heel blij om. De kerk staat al vierenhalf jaar te verloederen, een monument. En het zijn hele aardige jongens."

Op maandag 1 april dient het kort geding.