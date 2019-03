De rechtbank in Amsterdam heeft een 46-jarige vrouw vrijdag vrijgesproken van moord en doodslag op de 72-jarige Teunis Weening in Amsterdam-Oost. De vrouw is wel schuldig bevonden aan zware mishandeling van de man en moet daarvoor negen maanden de cel in.

De zwaar gewonde Weening werd op 17 december 2017 aangetroffen in zijn woning aan het Sumatraplantsoen. De vrouw was op dat moment ook in het pand. Weening had een steekwond in zijn buik en in zijn hals en overleed korte tijd later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.

De rechtbank oordeelde vrijdag dat de man is overleden aan de gevolgen van de steekwond in zijn hals. Dat de vrouw die bij hem heeft aangebracht, kan echter volgens de rechtbank niet worden bewezen. Daarom is zij vrijgesproken van doodslag. Het Openbaar Ministerie (OM) had tien jaar cel tegen de vrouw geëist.

De vrouw zei eerder de buikwond wel te kunnen verklaren, maar de halswond niet. Het slachtoffer zou na een ruzie op haar af zijn gekomen met een mes, zo stelde ze. Zij zou zich vervolgens hebben verdedigd door het mes vast te pakken en van zich af te duwen. Hierbij zou de man gestoken zijn in zijn buik. Van de tweede steekwond in zijn hals, verklaarde de verdachte niks af te weten. Mogelijk, zo stelde ze, heeft het slachtoffer zichzelf neergestoken en daarna het mes op de weg gegooid.

De rechtbank zegt donderdag te begrijpen dat de uitspraak "zeer onbevredigend is, met name voor de nabestaanden van het slachtoffer".