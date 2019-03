De Energy Observer is volgende week in Amsterdam te bewonderen. Van 5 tot en met 14 april legt het eerste waterstofschip ter wereld aan in de Amsterdamse haven.

De Energy Observer is bezig met een wereldtournee. Onder leiding van kapitein en oprichter Victorien Erussard en expeditieleider Jérôme Delafosse vaart het schip in zes jaar tijd langs vijftig landen.

Het elektrisch aangedreven schip functioneert zonder uitstoot van broeikasgassen of fijnstof door gebruik te maken van koolstofvrije waterstof uit zeewater.

De tussenstop van het schip in Amsterdam is geen toeval. Het is bedoeld als een moment van kennisuitwisseling tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van klimaat. Van 5 tot en met 14 april zullen er dan ook allerlei evenementen worden georganiseerd op een expositiepaviljoen op het NDSM-terrein.