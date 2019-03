De Huisartsenkring Amsterdam vindt dat de zorgverzekeraars hun vergoedingen voor de huur van huisartsenpraktijken flexibel moeten inzetten. Op dure locaties zoals in het Centrum en Zuid moeten de vergoedingen hoger zijn dan bijvoorbeeld voor een praktijk in een dorp in Groningen.

Vijf huisartsenpraktijken in de Vondelbuurt dreigen te verdwijnen uit Zuid. Ze moeten hun panden uit omdat het huurcontract afloopt, maar er is in heel Zuid geen andere betaalbare locatie te vinden vanwege de hoge huurprijzen in de stad. Hierdoor zijn in totaal 8000 patiënten de dupe. En moeten ze een andere huisarts zoeken.

Stella Zonneveld, voorzitter van de Huisartsenkring Amsterdam vindt de kwestie zorgwekkend. "Ik vrees dat het probleem zich al snel zal uitbreiden naar andere stadsdelen." Daarom vindt ze dat de gemeente meer panden moet aankopen met een maatschappelijke bestemming, want op dit soort locaties mogen de huren niet markconform stijgen en blijft het betaalbaar voor een huisarts.

'Wij zouden graag zien dat de zorgverzekeraar kijkt wat de marktconforme huurprijs is in het gebied waar ze zorg inkopen", zegt Zonneveld. "Dat betekent dat in Amsterdam, waar de prijzen hoger liggen, dat de vergoedingen ook hoger zijn. Bijvoorbeeld in Drenthe waar de huren veel lager zijn, kun je dan toe met een lager tarief."