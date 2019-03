De achttienjarige Mitchell O., die december vorig jaar een bericht op internet plaatste waarin hij dreigde met een schietpartij op een school in Amsterdam, heeft donderdag een maand jeugddetentie opgelegd gekregen.

Het Openbaar Ministerie (OM) eiste eerder 180 dagen jeugddetentie.

De politie kreeg in mei voor het eerst een tip van de Amerikaanse FBI over verontrustende berichten van O. op YouTube. Daarin zei hij dat hij bezig was met het voorbereiden van een schietpartij op een school. De politie zocht O. twee keer thuis op om hem te waarschuwen en te manen te stoppen met het publiceren van dergelijke teksten.

In december tipte de FBI de Nederlandse politie opnieuw over O. Toen besloot zij in te grijpen en hem vast te zetten. De aanhouding werd pas later bekendgemaakt in verband met de leeftijd en persoonlijke omstandigheden van de man.

Het OM zette op de aanklacht hoog in: O. werd verdacht van het voorbereiden van moord en doodslag, dan wel van een terroristisch misdrijf. Voor het OM was vast komen te staan dat daarvan geen sprake is geweest.

Ondanks dat O. al achttien was toen hij het bericht plaatste, krijgt hij nu toch jeugddetentie. Dit komt doordat een psycholoog en een psychiater hebben vastgesteld dat hij lijdt aan een vorm van autisme en dus niet geheel toerekeningsvatbaar is.