De Greenpeace-schepen Arctic Sunrise en Esperanza liggen deze week afgemeerd bij Kaap de Groene Hoop op het NDSM-terrein in Amsterdam-Noord. De schepen zijn het hele weekend te bezichtigen voor het publiek.

Op zaterdag en zondag is de Esperanza van 10.00 tot 16.00 uur open voor publiek. Een rondleiding is gratis en duurt zo'n dertig minuten. Per rondleiding is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar.

Greenpeace heeft drie actieschepen die over de hele wereld worden ingezet. "Dat maakt het extra bijzonder dat er nu twee van de drie in Amsterdam zijn te bewonderen", aldus de milieuactivistische organisatie. De schepen varen onder Nederlandse vlag en vertrekken na komend weekend weer uit Amsterdam.

De Arctic Sunrise is een ijsbreker en werd in 2013 wereldnieuws toen dertig bemanningsleden, waaronder twee Nederlanders, door Rusland werden gearresteerd en vastgezet. De Esperanza is het grootste schip uit de vloot en werd vorig jaar onder meer ingezet in de haven van Rotterdam bij een actie tegen palmolie.