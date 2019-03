Een bestelbus op een verlaten parkeerterrein langs de Tom Scheursweg in Osdorp is in de nacht van dinsdag op woensdag volledig uitgebrand.

Toen de brandweer het busje rond 00.00 uur aantrof, was deze niet meer te redden. Mogelijk stond de bus al een tijdje in brand voordat het werd ontdekt.

Het voertuig stond op een afgelegen terrein. De politie heeft een onderzoek ingesteld om te achterhalen van wie de bus is en of deze mogelijk gestolen is.