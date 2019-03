De antiracisme-demonstratie die zaterdag plaatsvond in het centrum van Amsterdam is zonder grote ongeregeldheden verlopen. Wel onderzoekt de politie beelden van de demonstratie die op sociale media circuleren, waarin uitingen zijn gedaan richting Thierry Baudet. Die kunnen mogelijk als bedreigend worden ervaren, schrijft de politie zondag in een persbericht.

Tijdens de antiracisme-demonstratie zou zeker één betoger doodsbedreigingen hebben geuit aan het adres van Baudet. Dat blijkt uit beelden van UP! Network, naar eigen zeggen een 'rechts georiënteerd mediaplatform'.

Ook hebben agenten tijdens de tochten drie personen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde, het niet voldoen aan politiebevelen, en belediging. En agenten hielden een demonstrant aan die gesignaleerd stond voor een eerder gepleegde mishandeling.

De antiracismedemonstranten liepen rond 14.30 uur van de Dam naar het Jonas Daniël Meijerplein. Op de Turfmarkt hadden zich op datzelfde moment tegendemonstranten verzameld.

De demonstratie werd georganiseerd door het Comité 21 Maart. Dat is vernoemd is naar de door de VN uitgeroepen internationale dag tegen racisme en is onderdeel van een wereldwijde actieweek tegen racisme.