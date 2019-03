Magneetvissers hebben een bijzondere vondst gedaan deze middag. Hij heeft, naar eigen zeggen, een kalasjnikov uit het water bij Wittenburg gehengeld.

Vlak na de vondst kwam de politie ter plaatse en sloot het gebied af. De politie constateerde dat dit een vuurwapen zou kunnen zijn, maar kon nog niet bevestigen of het echt is.

Het geweer zal in beslag genomen worden om te onderzoeken of het daadwerkelijk om een kalasjnikov gaat en of deze gebruikt is bij een schietincident.

Getuigen lieten weten dat het vuurwapen vlak na de vondst weer teruggegooid zou zijn in het water. De politie bevestigt dat het wapen op advies van de forensische opsporing heel voorzichtig terug in het water is gehangen, omdat sporen langer geconserveerd blijven in het water dan op het droge.