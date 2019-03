Een automobilist is afgelopen nacht tegen een nachtbus geramd in Zuidoost. De bestuurder van de auto is na de botsing gevlucht. Vermoedelijk is de auto gestolen.

Het incident gebeurde rond 5.40 uur op de Gooiseweg.

De auto ramde de zijkant van de bus, waardoor de deur van de bus flink beschadigd is. De auto is total loss. Tijdens de botsing zaten zo'n twintig passagiers in de nachtbus. Niemand raakte gewond.

De auto, die vermoedelijk eerder die nacht is gestolen, moest worden weggesleept. De politie doet onderzoek naar de zaak.