Een rondvaartboot van Blue Boat is gisteravond betrokken geraakt bij een aanvaring met een binnenvaartschip op het IJ. Vier opvarenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel.

Volgens Blue Boat konden de betrokkenen allemaal op eigen kracht naar huis of hun hotel. De schipper van de rondvaartboot heeft het binnenvaartschip te laat opgemerkt.

"Deze was zwaar beladen en lag dus heel diep. Uiteindelijk heeft onze schipper de boot wel opgemerkt en geremd, maar dat was te laat. Vermoedelijk was hij door het licht verblind", stelt een woordvoerder.

De rondvaartboot heeft een klein deukje opgelopen. Door de klap was er binnen wel het één en ander omgevallen. Blue Boat vindt het voor de betrokkenen erg vervelend. "Ze krijgen natuurlijk hun geld terug en we proberen alle adressen te achterhalen zodat we een passende attentie kunnen sturen", zegt de voorlichter.