De voorlopige uitslag van de waterschapsverkiezingen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is bekend. De VVD is nu de grootste partij met de vijf zetels die ze ook al hadden.

Daarna komen drie partijen met vier zetels: de PvdA verloor er een en staat nu dus op vier, Water Natuurlijk blijft op vier zetels en de Partij voor de Dieren won er een en staat ook op vier.

In het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben 514.806 gestemd. Dat is een opkomst van 48,3%. In dit waterschap gingen in de gemeente De Bilt gingen de meeste mensen naar de stembus: 65,8%. In Amsterdam was de opkomst het laagst: 43,9%.

De VVD staat nu op vijf zetels, PvdA en Water Natuurlijk beide op vier. Daarna volgen PvdD (vier zetels), CDA (twee zetels), De Groenen (twee zetels) en 50PLUS en ChristenUnie en Socialistische Waterschapsvereniging met alle drie een zetel.

Het gaat hier om een voorlopige zetelverdeling. De verdeling van de restzetels kan nog effect hebben op de definitieve uitslag. Maandag komt de definitieve uitslag.