In het water van de Keizersgracht is donderdagochtend het lichaam gevonden van een sinds 28 februari vermiste Amsterdammer. Hij blijkt te zijn verdronken.

Een buurtbewoner zag het lichaam rond 10.30 uur en belde de politie. Die kwam ter plaatse, evenals een duikersteam die het lichaam uit de gracht haalde.

In de gracht lagen meerdere politieboten, ook werd een deel van de weg afgezet.

Agenten achterhaalden na enig onderzoek de identiteit van het slachtoffer, waarna zijn familie is ingelicht over zijn dood.

Man laatst gezien in Utrechtsestraat

Mustapha verdween in de nacht van woensdag 27 op donderdag 28 februari nadat hij een café in de Utrechtsestraat verliet.

Zijn familie liet vorige week nog aan AT5 weten ten einde raad te zijn en tastte volledig in het duister over wat er kon zijn gebeurd. Uit telecomgegevens bleek dat zijn telefoon na die nacht geen contact meer had gemaakt.

Het is niet bekend hoe de Amsterdammer in de gracht is terechtgekomen.