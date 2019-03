De gemeente Amsterdam start 23 maart een vaccinatieprogramma tegen meningokokken in Amsterdam en de regio Amstelland. Jongeren worden uitgenodigd voor inentingen.

Dit meldt de gemeente donderdag. Na de inenting zijn mensen vervolgens vijf jaar beschermd tegen de ziekte. De mensen die in aanmerking komen voor de prik, krijgen vanzelf een uitnodiging per post.

"Meningokokken is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De infectie geeft een ernstig ziektebeeld, zoals hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, die zich snel kan ontwikkelen tot een shock waar veel mensen aan overlijden", is te lezen op de website van Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

De bacterie is van mens op mens over te dragen via druppeltjes uit de neus-keelholte. De besmetting vindt vervolgens plaats door het inademen van die druppeltjes of zoenen. De bacterie kan bij mensen aanwezig zijn, zonder dat ze het doorhebben.

Inwoners van Amsterdam en Diemen kunnen hun prik op 18 april halen in de RAI Amsterdam. Inwoners van Amstelveen, Uithoorn, De Kwakel, Duivendrecht, Ouderkerk a/d Amstel, Aalsmeer en Kudelstaart kunnen terecht in de Emergohal in Amstelveen.