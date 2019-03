De man die wordt verdacht van het neersteken van twee ondernemers op de Albert Cuyp afgelopen weekend was al eerder in beeld bij de politie wegens signalen van mogelijke radicalisering. Nader politieonderzoek wijst daar echter niet op.

Volgens de advocaat van de slachtoffers, Herman Loonstein, was de verdachte onlangs teruggekomen uit het Midden-Oosten en "ernstig geradicaliseerd", zo meldt hij op Twitter.

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigt woensdag aan AT5 dat de politie eerder inderdaad signalen ontving van mogelijke radicalisering van de verdachte. Hierop werd een onderzoek ingesteld, waaruit daarentegen geen aanwijzingen zijn gebleken dat de man was geradicaliseerd.

"Uiteraard wordt het steekincident van afgelopen weekend nog onderzocht. Daarbij houden we alle scenario's open", aldus de woordvoerder van het OM.

Advocaat verdachte: niks wijst op radicalisering

De advocaat van de verdachte zegt in een reactie tegen AT5 dat er in het dossier geen enkel aanknopingspunt te vinden is dat wijst op radicalisering van zijn cliënt.

"De politie heeft mijn cliënt hierover uitgebreid bevraagd. Er zijn veel vragen gesteld over dat motief en het is heel duidelijk dat dat niet het geval is. Het enkele feit dat iemand de koran leest en bepaalde kleding draagt en dat hij zijn familie in Egypte heeft bezocht, wil nog niet zeggen dat diegene geradicaliseerd is", aldus de advocaat van de verdachte.

Marktkoopman en zoon werden zaterdag neergestoken

Marktkoopman Martin, die een meubelwinkel en kraam op de Albert Cuyp heeft, werd zaterdag neergestoken. Ook zijn zoon werd in zijn rug en zij gestoken. Beide mannen moesten in het ziekenhuis behandeld worden. Martin zou twintig hechtingen in zijn been hebben.

De verdachte van de steekpartij heeft een winkel op de Albert Cuypstraat en heeft zijn zaak direct naast de winkel en marktkraam van Martin. Hij zit nog steeds vast.