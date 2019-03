GroenLinks is de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen in Amsterdam. De partij kreeg 23,9 procent van de stemmen, dat is bijna een verdubbeling van het aantal stemmen bij de verkiezingen van vier jaar geleden.

Volgens de voorlopige resultaten is D66 de tweede partij in de gemeente met 13,5 procent van de stemmen. De partij heeft wel stemmen moeten inleveren ten opzichte van de verkiezingen in 2015. Toen haalde de partij 7 procent meer stemmen.

Ook de VVD, PvdA en SP hebben allemaal ingeleverd in Amsterdam. De VVD haalde dit jaar 2,1 procent minder stemmen binnen, de PvdA 3,9 procent en de SP 7,8 procent. Partij van de Dieren en ChristenUnie kregen beide iets meer dan 2 procent van de stemmers achter zich dan bij de vorige verkiezingen.

Nieuwkomers Denk en Forum voor Democratie zijn binnengekomen met 6 en 8,6 procent van de stemmen.

Bij de Provinciale Verkiezingen van 2015 was D66 de grootste partij in de Noord-Hollandse gemeente. Toen kwam de partij uit op 20,5 procent van de stemmen, de PvdA kwam op de tweede plaats met 15,2 procent. GroenLinks haalde toen 12,1 procent van de stemmen.

Dit jaar was de opkomst in Amsterdam 53 procent. Vier jaar geleden lag het opkomstpercentage lager, toen kwam 43,6 procent van de inwoners naar de stembussen.

