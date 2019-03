Het Amsterdamse Cornelius Haga Lyceum is van plan actief leerlingen van andere scholen 'weg te trekken'. Dat zegt directeur-bestuurder Söner Atasoy zondag in een gesprek met AT5. Volgens Atasoy heeft de school 130 tot 150 nieuwe aanmeldingen van leerlingen voor komend schooljaar.

Hoewel personen op de school volgens de AIVD en NCTV banden hebben onderhouden met de terroristische organisatie Kaukasus Emiraat, heeft het Haga Lyceum volgens Atasoy meer aanmeldingen dan vorig jaar.

Hij denkt dat het er mogelijk zelfs meer hadden kunnen zijn, als de school niet negatief in het nieuws was gekomen. Volgens de bestuurder kan de school zeker driehonderd aanmeldingen voor komend jaar aan. De school telt op dit moment 178 leerlingen, geen van de leerlingen zou sinds de commotie zijn opgestapt.

De school wil actief leerlingen gaan werven in een periode waarin samen met scholenkoepel Osvo is afgesproken om dat niet te doen.

"In Osvo-verband hebben scholen een gentlemen's agreement gemaakt, dat wij na mei geen leerlingen gaan werven. Ik hoor dus kennelijk niet bij die gentlemen's agreement. Dus wij gaan dat vooral na 1 mei doen. Om leerlingen weg te trekken bij andere scholen. We hebben drie scholen in het zicht die wij actief gaan helpen om leerlingen te verliezen", aldus Atasoy.

Onbekend om welke drie scholen het gaat

Om welke drie scholen het gaat, wil de bestuurder niet zeggen.

"We gaan wachten tot die overige scholen, die in samenwerking met de burgemeester en de staat hebben geprobeerd om ons leeg te laten bloeden, van repliek te dienen. We zullen dat doen tussen mei en oktober. Dat is de periode dat scholen zich willen richten op de contracten van docenten en de invulling van de lessen. Als een school met duizend leerlingen er tweehonderd bij krijgt, dan moeten zij een x-aantal FTE vastleggen. Als ik er daar honderd leerlingen wegtrek, dan hebben ze een probleem."

Op welke manier het Cornelius Haga Lyceum actief leerlingen wil gaan werven, is nog niet duidelijk. "We willen eerst kijken welke richting het uitgaat met de gemeente en wat de overige scholen als antwoord gaan geven. Aan de hand daarvan gaan we acties plannen en bedenken. Er staan wat acties op de rol", aldus Atasoy.

Eerder bood de school gratis elektrische fiets aan

In het verleden heeft de school nieuwe leerlingen een gratis elektrische fiets en laptop aangeboden. "We moeten nog even kijken of we daar sponsoren voor kunnen vinden, maar ik kan u verzekeren dat dat een van de serieuze opties is", zegt Atasoy.

Scholenkoepel Osvo was vanmiddag niet bereikbaar voor commentaar.