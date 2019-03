Een bewoner van de Karel du Jardinstraat in de Amsterdamse Pijp is zaterdagavond rond 22.30 uur door haar buren geattendeerd op een brandlucht. In het huis werden vervolgens door de brandweer hoge concentraties dodelijke koolmonoxide aangetroffen.

De vrouw was al enige tijd een kacheltje aan het stoken.

De koolmonoxidemelders van de lieden gingen direct af. "Die melders sloegen behoorlijk door", aldus een brandweerwoordvoerder. "In de woning ontwikkelde zich al enige tijd koolmonoxide." De vrouw had ook wat rook ingeademd en is daarvoor behandeld door ambulancepersoneel.

Koolmonoxide, ook wel bekend als CO, staat bekend als de sluipmoordenaar. Bij inademing kan het ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Jaarlijks overlijden in Nederland gemiddeld elf personen door koolmonoxidevergiftiging.