De brandweer is zaterdagavond uitgerukt voor een brand in een woning aan het Oudekerksplein in het centrum.

Dat gebeurde rond 20.45 uur. De brand was ontstaan in de oven. Vanwege het inademen van rook moest een persoon worden behandeld door ambulancepersoneel.

Volgens omstanders is het slachtoffer daarna per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De toestand van die persoon is onbekend, evenals de precieze oorzaak van de brand.