Een automobilist is in de nacht van vrijdag op zaterdag zwaargewond geraakt bij een ongeluk op Tussen Meer in Osdorp.

De ravage was zo groot dat de weg enige tijd moest worden afgesloten. Vlak voor de kruising met de Wolbrantskerkweg verloor de bestuurder van de Mercedes de macht over het stuur. Hij reed tegen een aantal fietsnietjes aan en knalde toen achterop een geparkeerd staande auto.

Beide voertuigen raakten bij het ongeluk total loss. Een aantal betonnen paaltjes die de trambaan scheiden van de rijbaan werden uit de grond gereden en lagen midden op de weg.

Hoe de bestuurder van de Mercedes eraan toe is, is niet bekend. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht.