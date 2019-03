Voor de rechtbank in Amsterdam is tien jaar cel geëist tegen een 45-jarige vrouw voor het neersteken van een 72-jarige Amsterdammer in december 2017.

Het slachtoffer werd in zijn woning aan het Sumatraplantsoen onder niet opgehelderde omstandigheden neergestoken. Hij overleed later in het ziekenhuis aan steekwonden in zijn buik, borst en hals.

De verdachte heeft gedurende het onderzoek steeds wisselende verklaringen afgelegd. Zo verklaarde ze eerst dat de man zichzelf zou hebben gestoken, maar later vertelde de vrouw volgens het OM dat ze handelde uit noodweer omdat hij haar met een mes zou hebben bedreigd.

"De nabestaanden blijven zitten met onbegrip en een enorm verdriet", aldus de officier van justitie. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.