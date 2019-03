Op de Dam in Amsterdam is om 18.00 uur een wake geweest voor de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Initiatiefnemer Comité 21 Maart riep mensen op te komen uit solidariteit en medeleven met de mensen die omkwamen en gewond raakten bij de terroristische aanval in moskeeën in Christchurch.

Even na 18.00 uur waren er enkele tientallen mensen aanwezig. Op spandoeken en borden werd opgeroepen te stoppen met racisme en terreur. Ook werden er kaarsen gebrand.

Onder andere wethouder Rutger Groot Wassink sprak de aanwezigen toe. "Het gemeentebestuur van Amsterdam wil zeggen tegen de islamitische gemeenschap hier en overal dat we naast u staan, schouder aan schouder. En tegen iedereen: 'Blijf met je poten van onze moslims af'".

Imam Yassin Elforkani zei tijdens de wake over de aanslagen: "Dit is een aanslag tegen ons allen. Iets wat we niet mogen tolereren. Deze terroristen zijn een oorlog begonnen, waar we met z'n allen nee tegen moeten zeggen. Ze zullen nooit de oorlog winnen."

Ook SP-Kamerlid Sadet Karabulut en BIJ1-raadslid So Roustayar namen het woord. De aanwezigen hielden een minuut stilte.

'Diepe droefenis'

Initiatiefnemer Comité 21 Maart is een landelijke antiracisme coalitie, waar meerdere maatschappelijke organisaties bij zijn aangesloten. Het comité laat weten de aanval "in diepe droefenis en in de sterkste bewoordingen te veroordelen".

Op het Centraal Station wordt vrijdagavond op initiatief van de gemeente de vlag van Nieuw-Zeeland geprojecteerd uit solidariteit met de slachtoffers en de nabestaanden van de terroristische aanslagen op de moskeeën.