Ajax heeft na een onderzoek naar de illegale handel in wedstrijdtickets voor 21 mensen een stadionverbod aangevraagd bij de KNVB. De club wil dat de handelaren achttien maanden lang geen enkel stadion in Nederland meer in mogen.

De handelaren verkochten hun tickets voor een aanzienlijk hogere prijs door via websites als Viagogo. In sommige gevallen vervalsten ze zelfs de tickets. In totaal ging het om 513 kaarten en was er een bedrag van ruim 72.000 euro mee gemoeid.

Ajax heeft de betreffende kaarten geblokkeerd. Daarnaast heeft de club de KNVB gevraagd om de 21 handelaren een landelijk stadionverbod van achttien maanden te geven.