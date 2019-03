Het GVB en wethouder Sharon Dijksma (Verkeer) brengen wijzigingen aan in de dienstregeling van de bussen 21, 36 en 249. Dit naar aanleiding van klachten over deze lijnen.

De wijzigingen worden ingevoerd om de bereikbaarheid in Amsterdam-Noord en Nieuw-West te verbeteren. De wijzigingen houden in dat buslijn 36 pas om 00.00 uur stopt met rijden in plaats van 20.00 uur. Zo hebben bijvoorbeeld bezoekers van het BovenIJ ziekenhuis tot laat in de avond een verbinding. Ook wordt de route van de lijn verlegd van het Olof Palmeplein naar Amerbos.

In oktober vorig jaar wijzigde het GVB de businzet in Noord ook al. Vanwege klachten over de overvolle lijnen 34 en 35 in de ochtendspits werden extra lange bussen ingezet.

Ook in Nieuw-West worden wijzigingen ingevoerd. Zo gaat buslijn 21, die van Geuzenveld naar Centraal Station rijdt, vaker rijden in de ochtendspits. Er komt één bus extra in de dienstregeling, waardoor het aantal zit- en staanplaatsen met acht procent toeneemt.

De bus die hiervoor beschikbaar komt, is de bus van ochtendspitslijn 249, tussen Zuidoost en Weesp. Die lijn verdwijnt.

Wethouder Dijksma: Nodig om wijzigingen in april in te voeren



Ondanks de nieuwe dienstregeling die in december 2019 ingaat, is het toch nodig deze wijzigingen al per april door te voeren, meent wethouder Dijksma."De Noord/Zuidlijn is sinds de opening een succes, maar de wijzigingen die tegelijkertijd met de ingebruikname zijn doorgevoerd in met name de bus- en tramlijnen, hebben op sommige plekken tot minder goede bereikbaarheid geleid."

"We nemen de klachten daarover serieus en staan voor een bereikbare stad. Daarom voeren we nu deze verbeteringen door."