De gemeente Amsterdam gaat naar aanleiding van de aanslagen op moskeeën in Nieuw-Zeeland zichtbare en onzichtbare maatregelen nemen. Burgemeester Femke Halsema benadrukt dat dit gebeurt op basis van "gevoelens in de samenleving en niet op basis van een concrete dreiging".

Ambtenaren en agenten gaan vrijdag de wijken in om contacten te leggen en er is extra aandacht voor het middag- en avondgebed bij moskeeën.

Halsema heeft haar afschuw uitgesproken over de aanslagen en ze woonde het middaggebed bij in een moskee in de hoofdstad. Op het stadhuis hangt de vlag halfstok.

Amsterdam is al sinds begin dit jaar in gesprek met islamitische instellingen over het verbeteren van de veiligheid. Halsema schreef eerder in een brief aan de gemeenteraad dat sprake is van "een verhoogde voorstelbare dreiging voor islamitische instellingen in Amsterdam".

Organisaties kunnen onder meer een veiligheidsscan aanvragen, waarbij wordt gekeken wat nodig is om gebouwen als moskeeën te beschermen tegen aanvallen van bijvoorbeeld rechts-extremistische groeperingen.

In een persbericht riep De Blauwe Moskee in Amsterdam Nieuw-West de autoriteiten al op om de moskeeën te beschermen tegen "deze terroristen".