Amsterdam

Wake op de Dam na aanslagen Nieuw-Zeeland

Op de Dam in Amsterdam is om 18.00 uur een wake geweest voor de slachtoffers van de aanslagen in Nieuw-Zeeland. Initiatiefnemer Comité 21 Maart riep mensen op te komen uit solidariteit en medeleven met de mensen die omkwamen en gewond raakten bij de terroristische aanval in moskeeën in Christchurch.