Een grote organisator van kroegentochten voor toeristen moet voor vrijdagavond zijn rondleidingen in het Wallengebied aanpassen. Doet hij dat niet, dan legt de gemeente een dwangsom op voor iedere overtreding.

De aanbieder ging met te grote groepen het gebied in en bleef daar langer dan is toegestaan. Ook bleken de gidsen niet in het bezit te zijn van een ontheffing.

De kroegentochtorganisator stapte twee weken geleden naar de rechter, omdat het bedrijf zich niet als aanbieder van rondleidingen ziet. De voorzieningenrechter ging hier niet in mee en stelde afgelopen woensdag de gemeente in het gelijk.

Het bedrijf moet voor vrijdagavond in het bezit zijn van een ontheffing en de groepen mogen niet groter zijn dan twintig personen. Ook moet de groep na 23.00 uur de Wallen hebben verlaten.

Handhaving regels gaat door

De uitspraak van de voorzieningenrechter houdt in dat de gemeente door mag gaan met handhaving van de regels. In een andere rechtszaak wordt nog bekeken of een kroegentocht ook daadwerkelijk kan worden gezien als rondleiding.

Sinds 1 april 2018 is er voor groepen groter dan vijf personen een ontheffing nodig. De groepen mogen niet stilstaan op plekken waar het vaak extra druk is, zoals de bruggen van de Oudezijds Achterburgwal en ingangen van winkels tijdens openingstijden. Ook mogen sekswerkers niet gefotografeerd worden en is geluidsversterking, schreeuwen en alcohol- en drugsgebruik in de openbare ruimte verboden.

Vanaf 1 april 2019 worden de regels verder aangescherpt: vanaf dan gaat het verbod op rondleidingen op de Wallen al om 19.00 uur in.