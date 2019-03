De politie heeft maandag een 23-jarige man uit Amsterdam aangehouden voor het verzenden van postpakketten met verdovende middelen naar het buitenland.

De politie vermoedt dat de man op grote schaal verdovende middelen verstuurde naar meerdere landen en vooral Australië.

De man kon worden aangehouden na een samenwerking tussen het Post Interventie Team van de Landelijke Eenheid en de veiligheidsafdeling van PostNL. Zij startten een onderzoek nadat in Nederland enkele pakketjes met XTC-pillen richting Australië werden onderschept.

De man was in ieder geval actief vanaf november 2018, maar het vermoeden is dat hij al langer bezig was.

Bij een doorzoeking in zijn woning zijn onder andere zogenoemde opvulchips gevonden, die ook gebruikt werden als opvulmiddel in de postpakketjes. Verder zijn bij de doorzoeking van zijn woning ook gegevensdragers in beslag genomen.

De politie onderzoekt of de gearresteerde man ook de verkoper was die de middelen op op het darkweb te koop aanbood. De 23-jarige Amsterdammer blijft nog zeker veertien dagen vast zitten.