Het was één van de meest controversiële besluiten van het huidige college: het verwijderen van de I Amsterdam-letters op het Museumplein. Drie maanden later komen de letters weer terug om aandacht te vragen voor de Provinciale Statenverkiezingen, schrijft De Telegraaf donderdag.

De letters zullen volgens de krant volgende week dinsdag worden teruggeplaatst. Voor de gelegenheid zal er ook een stempotlood worden toegevoegd aan de letters. Naast de letters komt een stemhokje te staan waar burgemeester Halsema woensdag haar stem uit zal brengen. Daarna kunnen andere Amsterdammers dat ook doen.

Dat de stad de letters gebruikt om aandacht te vragen voor de verkiezingen is verkeerd gevallen bij de VVD, die voor het behoud van het symbool was. 'Natuurlijk is een grote opkomst van groot belang. Maar het college lijkt de letters nu in te zetten voor een eigen verkiezingsstunt. Dat is ongepast', aldus fractievoorzitter Marianne Poot in de krant.

December vorig jaar werden de letters verwijderd nadat er vooral vanuit GroenLinks veel kritiek op was. Volgens de partij stonden de letters voor individualisme in plaats van diversiteit. Daarnaast zou het een symbool voor massatoerisme zijn dat de partij niet in de stad vond passen.